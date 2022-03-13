Україна у вогні, але ми боремось, перемога за нами, – Залужний

Україна мужньо бореться за свої території проти російських загарбників. Ворог цинічно обстрілює міста ракетами та скидає бомби на мирних людей.

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний процитував слова відомого письменника Олександра Довженка і наголосив, що зараз Україна у вогні.

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За його словами, в багатьох містах складна ситуація.

Маріуполь, Волноваха, Херсон, Мелітополь, Харків, Суми, Чернігів… Ми боремося! Українці, тримайтеся!,

– написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що з нами правда і Бог, тож перемога точно буде за нами.

До слова, Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам у Маріуполі, там тривають запеклі бої. За даними полку "Азов", в результаті бою командир танкової роти знищив 3 ворожі Т-72 та 1 Тигр. Загалом бійці "Азову"знищили 6 танків, а також 2 БТРи, 1 Тигр. У полон потрапило 12 окупантів, щ десятки знищили.

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