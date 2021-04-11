Україна вперше експортуватиме свої модернізовані ракети "Вільха-М" – Техніка війни

Українське конструкторське бюро "Луч" уклало перші контракти на експорт модернізованої реактивної системи залпового вогню "Вільха-М". Наразі не відомо про об'єми поставок та країну, яка замовила українське озброєння.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень в Україні та світі – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Для української армії збирають надпотужний літак Ан-178 – Техніка війни

Відремонтовані Т-72 та бронеавтомобілі "Козак-5"

• З початку квітня росіяни нарощують бойові можливості на окупованій частині Донбасу та Південному військовому окрузі. Під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021" вздовж українського кордону зібрано 28 батальйонно-тактичних груп і очікується ще стільки.

• ​Ракетний катер "Прилуки" та тралер "Генічеськ" ВМС ЗСУ зайшли на запланований ремонт в акваторію держпідприємства Миколаївський суднобудівний завод. Невдовзі між МСЗ і ВМС Збройних сил України очікується підписання нового договору, відповідно до якого, підприємство розпочне ремонт катера "Скадовськ".

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• На Київському бронетанковому заводі відремонтували та передали військовим партію з трьох Т-72. Окрім ремонту панцерники також зазнали доробок, що покращили їхні ТТХ.

• На Київському бронетанковому заводі завершено перший етап складання та пробігових випробувань зразка командно-штабної машини БТР-4КШ-Т на базі шасі БТР-4У.

• Вітчизняний бронеавтомобіль "Козак-5" йде на експорт і вже готові кілька одиниць. Партія броньовиків вже пройшла всі необхідні випробування замовником та готується до передачі.

Бомбардувальник ПАК-ДА та навчально-тренувальний літак HÜRJET

• Міноборони Росії затвердило остаточний вигляд стелс-бомбардувальника ПАК-ДА. Конструкторське бюро "Туполєв" веде розробку та будівництво кількох прототипів.

• Компанія American Tactical привезла в США магазини для АК-47 на 60 набоїв від німецької компанії Schmeisser. Новинка має корпус з полімеру із додаванням фібергласу, за надійність його роботи відповідає потужна пружина з нержавіючої сталі.

• Чеська армія провела контрольні випробування пікапа Toyota Hilux, який замінить застарілі УАЗ 469 та Land Rover Defender 110 і 130. Японський позашляховик успішно витримав контрольні випробування у Збройних силах Чехії, але повинен пройти ще один цикл тестів.

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• На одному з підмосковних полігонів Воєнно-промислової компанії протестували бойовий модуль з дистанційним керуванням БТР-БМ. За перебігом випробувань спостерігав заступник міністра оборони.

• Після успішної оцінки дизайну у Туреччині розпочали виробляти структурні частини та компоненти національного навчально-тренувального літака HÜRJET.