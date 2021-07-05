Україна вперше прийме міжнародні військові навчання "Три мечі"

5 липня 2021 , 18:34
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Джерело:

Генштаб

Україна 17 – 30 липня вперше в історії прийматиме міжнародні військові навчання "Три мечі". У них візьмуть участь понад 1200 військових з 4 країн.

Командно-штабне навчання та навчання із залученням військ відбуватиметься для здійснення маневрів у польових умовах. До них залучать понад 400 бойових машин.

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Які країни братимуть участь

  • Україна,
  • Литва,
  • Польща,
  • США.

Так, цього року до навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького долучаться американці.

Від України участь візьмуть бійці підрозділу 80 окремої десантно-штурмової бригади. 

"Три мечі 2021" утворять сприятливі умови розвитку та ефективного злагодження підрозділів країн-партнерів. Це поліпшить якість та збільшить рівень бойових спроможностей Литпоукрбригади, аби бути готовими до забезпечення регіональної безпеки,
– наголосили у Генштабі.

Переваги "Трьох мечів"

  • Обмін досвідом на етапах планування, підготовки та виконання поставлених завдань.
  • Підвищення рівня міжнародного військового співробітництва та готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника.
  • Підготовка лідерів батальйонів у багатонаціональному контексті.
  • Збільшення рівня безпеки в Центральній та Східній Європі.
  • Реформування Збройних сил України.
Зверніть увагу! Навчання матимуть виключно оборонний характер. Вони відбуватимуться на Яворівському полігоні у Львівські області.
Автор: Софія Мінджоса