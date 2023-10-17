Україна вперше використала ракети ATACMS по окупантах у Луганську і Бердянську, – WSJ

Україна вдарила ракетами ATACMS по російських військах в окупованих Луганську та Бердянську. Це перша операція ЗСУ, під час якої використали надану США зброю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зазначають, що невелику кількість ракет нещодавно було відправлено в Україну таємно.

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Україна давно просить ATACMS – ракету класу "земля-земля", яка могла б завдати удару далеко в тилу росіян і могла б бути запущена за допомогою HIMARS, які США раніше надали країні,

– йдеться у статті.

Уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 кілометрів).

Видання також повідомляє, що ATACMS підвищать можливості України щодо ураження російських сил на етапі контрнаступу.

Зауважимо, що 22 вересня у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на анонімні джерела у Білому домі про те, що Джо Байден пообіцяв Володимирові Зеленському під час візиту до США, що Україна отримає ATACMS.

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