Україна вперше використала ракети ATACMS по окупантах у Луганську і Бердянську, – WSJ
Джерело:WSJ
Україна вдарила ракетами ATACMS по російських військах в окупованих Луганську та Бердянську. Це перша операція ЗСУ, під час якої використали надану США зброю.
Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зазначають, що невелику кількість ракет нещодавно було відправлено в Україну таємно.
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Україна давно просить ATACMS – ракету класу "земля-земля", яка могла б завдати удару далеко в тилу росіян і могла б бути запущена за допомогою HIMARS, які США раніше надали країні,
– йдеться у статті.
Уточнюють, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 кілометрів).
Видання також повідомляє, що ATACMS підвищать можливості України щодо ураження російських сил на етапі контрнаступу.
Зауважимо, що 22 вересня у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на анонімні джерела у Білому домі про те, що Джо Байден пообіцяв Володимирові Зеленському під час візиту до США, що Україна отримає ATACMS.
Головне про удари по Бердянську та Луганську
- Сили спеціальних операцій підтвердили, що провели успішну спецоперацію DRAGONFLY, у ході якої було уражено ворожі аеродроми у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську і знищено 9 російських вертольотів, установку ППО, склад боєприпасів і знищено багато загарбників.
- В Росії уже встигли заявити, що атака по аеродрому Бердянська стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни. До речі, окупанти теж стверджували, що ЗСУ буцімто застосували далекобійні ракети ATACMS.