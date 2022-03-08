Україна врятувала Захід, тепер ми всій їй винні, – представник ОБСЄ

Представник ОБСЄ Пол Массаро заявив, що Україна врятувала Захід. Тепер весь світ має зобов'язання перед нею.

Представник Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, а також ОБСЄ, Пол Массаро наголосив на важливості боротьби українців з ворогом.

Читайте також Мирне населення України потрібно захистити від жахів війни, – заступник генсека ООН

Україна врятувала Захід, тепер світ їй винен

Массаро зазначив, що Україна успішно протидіє Росії, чим рятує Захід.

Якби бліцкриг Путіна вдався, ми б засудили його і повернулися до звичайного режиму. Китай мав би вільні руки для вторгнення на Тайвань. Наші дивізії знищили б нас,

– заявив він.

Однак додав, що Володимир Зеленський відмовився від евакуації з Києва. "Тепер ми єдині. Ми зобов'язані Україні", – підсумував Массаро.

Нагадаємо, влада, прості українці та навіть населення інших країн наполегливо просять Захід закрити над Україною небо або хоча б надати країні літаки. Однак поки позитивного рішення щодо цього не прийняли.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!