Безневинні жертви війни: Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули через агресію Росії

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, загиблих через російську агресію. З 2014 року загинули понад 240 неповнолітніх, ще понад 50 – зникли безвісти.

Військові дії на Сході України тривають вже 7 років. Діти, які у 2014 році народилися на окупованій території, у 2021 році підуть до першого класу. Але вони не знають мирного часу, адже живуть реаліях військового конфлікту.

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15-річна Дар'я Казимирова загинула від снаряда окупантів

Дар'я Казимирова загинула в травні 2018 року, у віці 15 років. Дівчина гостювала у бабусі з дідусем, які жили на території прифронтової зони. Школярка готувалась до випускного, адже закінчувала 9 клас.

Але її життя обірвалося в момент, коли на подвір'я будинку залетів 120-міліметровий снаряд. Шансів вижити у дитини не було.

Даша готувала їсти. Я намагався вставити скло в будинку. Пролунав вибух, бачу пилюка й дим. Привідкриваю двері, а внучка там лежить,

– пригадав дідусь Дар'ї Казимирової.

Слідство встановило, що обстріли здійснювались з боку території, окупованої Росією. У 2021 році в пам'ять загиблої дівчини волонтери встановили на будівлі її школи меморіальну дошку.

Але Дар'я Казимирова не єдина дитина, яка стала жертвою російської агресії в Україні. З 2014 року:

від російської зброї загинули щонайменше 240 дітей, понад 40 з яких — через міни;

отримали поранення і травми – до 500 неповнолітніх;

зникли безвісти – понад 50 осіб.

Окупанти стріляють у дітей на підконтрольній Росії території

У Верховній Раді 1 червня 2021 року винесли на голосування проєкт постанови, який передбачає вшанування на державному рівні пам'яті кожної безневинної дитини — жертви збройної російської агресії. Підтримали ініціативу 308 народних депутатів . Відтак щороку 4 червня в Україні – це День пам’яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії з боку Росії.

Від зброї ворога страждають українські діти не лише на території підконтрольній Україні. Не шкодують російські найманці і тих, хто зараз живе на території, підконтрольній проросійським колаборантам.

Неодноразово трагедії висвітлювали і блогери 24 каналу, які спростовували вигадки та наклепи пропагандистів ОРДЛО.

Яскравий приклад — загибель 5-річного хлопчика. Про смерть дитини на окупованій частині Донецької області від вибуху 2 квітня 2021 року повідомили з медіа російських гібридних формувань в Донецьку. Вони звинувачували українську армію в скиданні саморобного вибухового пристрою з безпілотника.

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Наразі відомо, що дитина загинула внаслідок вибуху невідомого предмету, який хлопчик знайшов в гаражі дідуся. Українські військові експерти спростували можливість ЗСУ здійснити обстріл з безпілотника, враховуючи елементарне – відстань від місця трагедії до розміщення військових сил української армії та до російських бойовиків.