Зеленський заявив, що Росії вигідне членство України в НАТО

Володимир Зеленський зробив несподівану заяву щодо майбутнього членства в НАТО. За його словами, вступ України до Альянсу вигідний не лише Києву та союзникам, а й самій Москві.

Глава держави переконаний, що саме членство в НАТО здатне стати одним із ключових факторів довгострокової стабільності в Європі. Про це він заявив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає 24 Канал.

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Чому Росії вигідне членство України у НАТО?

За словами президента, більшість держав-членів Альянсу вже усвідомлюють стратегічну цінність України для НАТО. Зеленський наголосив, що питання членства не варто розглядати виключно як потребу України в безпекових гарантіях.

"Більшість країн НАТО розуміє, що Україна в НАТО потрібна НАТО не менше, ніж це потрібно Україні", – зазначив глава держави.

Водночас президент звернув увагу на ще один аспект дискусії про вступ України до Альянсу. На його думку, членство Києва в НАТО в перспективі могло б бути вигідним навіть для Росії.

Я вважаю, що і росіянам потрібно, щоб Україна була в НАТО. Бо у майбутньому росіянам може бути боляче, якщо Україна буде не в НАТО,

– заявив Зеленський.

Президент не уточнив детально, що саме мав на увазі, однак його слова можна трактувати як сигнал про те, що інтеграція України до системи колективної безпеки здатна створити більш передбачувані та стабільні умови для всього регіону, включно з майбутніми відносинами між Києвом і Москвою.

Чому Україна наполягає на членстві в Альянсі?

Питання вступу до НАТО залишається одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів України. Українська влада послідовно наголошує, що повноцінне членство в Альянсі є найбільш надійною гарантією безпеки після завершення війни та здатне запобігти новим спробам російської агресії в майбутньому.

У Києві також неодноразово підкреслювали, що досвід повномасштабної війни суттєво змінив роль України у європейській системі безпеки. Українська армія стала однією з найбільш боєздатних на континенті, а оборонна промисловість країни швидко адаптується до сучасних викликів війни.

Аргументи про важливість України для Альянсу дедалі частіше лунають і серед західних партнерів. Зокрема, міністр оборони Швеції Пол Йонсон раніше заявляв, що Україна може суттєво посилити НАТО завдяки унікальному бойовому досвіду, набутому під час протистояння російській агресії.

Крім того, українські військові активно впроваджують інноваційні технології на полі бою, а оборонно-промисловий комплекс демонструє здатність швидко нарощувати виробництво сучасного озброєння.

На думку багатьох союзників, після завершення війни Україна може стати не лише отримувачем безпекових гарантій, а й одним із важливих чинників зміцнення оборонного потенціалу всього Північноатлантичного альянсу.