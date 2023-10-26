Україна розраховує на рішення про початок перемовин щодо вступу до ЄС, – Зеленський

Володимир Зеленський 26 жовтня розповів, що Україна очікує на початок перемовин до вступу у Євросоюз. Зокрема, за його словами, наша держава наразі виконує всю роботу, щоб швидше почати цей процес.

Про це президент Україні розповів під час свого звернення до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. Він також закликав до єдності серед країн-членів ЄС щодо початку перемовин щодо вступу України, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився щодо початку перемовин щодо вступу в ЄС

Глава держави зауважив, що шлях кожної нації у Європейському Союзі – це робота, заснована на заслугах і на інституційному розвитку. За його словами, Україна виконує таку роботу повністю, навіть попри повномасштабну війну.

Ми не просимо винятків із загальних правил, Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії й рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків,

– сказав він.

Зеленський також зазначив, що розраховує на єдність ЄС у відповідь на рішення про початок переговорів щодо вступу України.

"Це рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті й багато в чому воно визначить увесь подальший шлях Євросоюзу", – підкреслив український очільник.

Він також підкреслив, що у боротьбі виграє або вся Європа разом з Україною, Молдовою, а в перспективі разом із Грузією та Білоруссю, або ж виграє минуле. Водночас він впевнений, що всі країни-члени союзу на боці сучасної та перспективної Європи.

Україна може почати переговори про вступ у ЄС до кінця 2023 року