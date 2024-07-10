"Потужний міст": Столтенберг назвав 5 елементів, які допоможуть Україні наблизитися до НАТО

Під час саміту НАТО Єнс Столтенберг перелічив, що увійде в пакет допомоги Україні. Це має наблизити нашу державу до вступу в Альянс, передає 24 Канал.

Володимир Зеленський запевнив, що рішення щодо F-16 буде "дуже скоро". А от Ентоні Блінкен заявив, що перші F-16 з Данії та Нідерландів зараз прямують до України.

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Що допоможе Україні стати членом НАТО

Я очікую, що союзники схвалять суттєвий пакет допомоги, який складатиметься з п'яти елементів (...) Вони складають потужний міст для України до членства в Альянсі. Я впевнений, що країни-союзники повторять своє зобов'язання, що Україна стане членом НАТО,

– висловився генсек.

5 кроків, які наблизять Україну до Альянсу:

командування НАТО для України для надання безпекової допомоги та навчання солдатів;

довгострокове зобов'язання продовжувати підтримку України;

нові оголошення про негайну військову допомогу, у тому числі щодо ППО;

нові двосторонні безпекові угоди між країнами НАТО та Україною;

крок до забезпечення повної оперативної сумісності між арміями НАТО та України, у тому числі новий тренувальний центр у Польщі.

За словами Столтенберга, союзники можуть узгодити сильний меседж щодо членства України. Але конкретні формулювання ще не відомі.

Союзники згодні, що Україна має увійти в НАТО, але не ясно, коли це станеться. Водночас ті кроки, які роблять зараз, допоможуть спростити членство України, коли прийде час. Наразі наша держава та Північноатлантичний альянс рухаються назустріч одне одному.

"Той факт, що ми матимемо командування НАТО з 700 людей, розташоване у Німеччині, а також хаби у східній частині Альянсу для спрощення навчання і безпекову допомогу для України також є частиною наближення України до НАТО", – додав Столтенберг.