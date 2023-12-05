Не бачить Україну в ЄС: новий голова МЗС Словаччини відзначився скандальною заявою

Новопризначений міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар видав чергову скандальну заяву стосовно нашої держави. Він заявив, що за нинішніх обставин "не може уявити Україну в ЄС".

Він також зазначив, що Україні до членства в ЄС "ще дуже і дуже далеко". Однією з причин своєї думки він назвав "затяжний воєнний конфлікт".

До теми Загрози для України є: на що спрямована риторика Фіцо та Орбана

Бланар висловився стосовно членства України в ЄС

Говорячи про вступ нашої держави в ЄС, Бланар наголосив, що це "дуже серйозне питання". Він наголосив, що за нинішніх обставин не може собі уявити, що наша держава долучилася до Євросоюзу.

Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі й відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту,

– зазначив очільник МЗС Словаччини.

Водночас він наголосив, що для України повинна бути перспектива членства в Союзі в майбутньому. Але, за його словами, це має бути "з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства", тобто Молдови, Грузії, або країн Західних Балкан.

Крім того, Бланар сказав, що Словаччина готова підтримати Україну на шляху до Європейського Союзу, але "ви маєте відповідати повністю всім критеріям", які нашій державі надала Єврокомісія.

Не оминув Бланар і звинувачення нашої держави в корупції. Зокрема, він, коментуючи заяву словацького прем'єра Роберта Фіцо про "тотально корумповану Україну", відзначив, що "це не просто слова".

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар: що відомо про міністра