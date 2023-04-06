Після перемоги Україна дуже швидко буде в НАТО: Подоляк назвав чотири причини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 квітня заявив, що Україна стане членом НАТО, коли переможе Росію. Ця подія буде важливою для Альянсу, Україна стане невіддільною частиною безпекової системи світу.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу назвав чотири причини, чому Україна обов’язково вступить до НАТО. За його словами, вступ до Альянсу зменшить агресивні наміри інших країн.

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"Україна буде невіддільною частиною нової безпекової системи світу, де ключовим елементом буде НАТО, що суттєво зменшить агресивні наміри інших країн. Бо не тільки Росія має такі наміри, є й інші країни. Україна як переможець у війні з Росією, яка є членом Альянсу – це вагомий додаток до репутаційної ваги НАТО", – зауважив він.

Україна вступить до НАТО

Михайло Подоляк зазначив, що вже давно мовиться про те, що Україна обов’язково вступить до Європейського союзу та НАТО. Це важлива подія як для нашої країни, так і для світу.

Зрозуміло, що це не дні і не тижні, а місяці, адже там багато бюрократичних процедур. Це абсолютна істина, немає сенсу про щось інше говорити після такої перемоги. Це буде фундаментально важливо і символічно для Альянсу, Заходу та демократичного світу,

– переконаний посадовець.

Радник голови ОПУ визначив чотири причини, чому Україна стане членом НАТО:

Авторитаризм програв; Україна має потужну збройну підтримку від країн НАТО; Україна вкрай ефективно використовує ту зброю під час війни. Досвіду сучасної війни такого масштабу в жодній країні немає, включно зі Сполученими Штатами Америки; Перемога України суттєво підштовхуватиме Захід до прогресивного розвитку.

"Це буде додатковим стимулом сказати, що демократія – це єдина фундаментально правильна конструкція відносин між державою і суспільством. І консолідовано в рамках єдиного простору НАТО і ЄС можна існувати з абсолютними гарантіями безпеки", – додав Подоляк.

Подоляк про вступ України до Альянсу: дивіться відео

Що сказав Столтенберг про членство України в НАТО