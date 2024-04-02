Блінкен заявив, що Україна вступить у НАТО

Вдень 2 квітня Держсекретар США заявив, що Сполучені Штати планують обговорити розроблення дорожньої карти вступу України до НАТО. Це питання планують порушити на саміті Альянсу, який заплановано на 9 – 11 липня у Вашингтоні.

Водночас США вкотре виступили проти посилання солдатів НАТО на війну в Україну. За словами пані посла США при НАТО Джуліан Сміт, станом на зараз Росія залишається головною загрозою для Альянсу, хоча у Вашингтоні не бачать ознак того, що Росія готова розпочати війну проти них.

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Україна буде членом НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати планують обговорити розроблення дорожньої карти вступу України до НАТО на саміті Альянсу. За попередньо оприлюдненими даними, його заплановано на 9 – 11 липня у Вашингтоні.

Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне обговорив саміт Північноатлантичного альянсу та питання членства України. Більш детально цю тему обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Водночас американський посадовець нагадав, що під час минулорічного саміту НАТО у Вільнюсі союзники запевнили, що Україна вступить до Альянсу.

Проблема в тому, щоб мати гарну і ясну "дорожню карту", щоб прийти до цього. І я вірю, що саміт у НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу (у Вашингтоні – ред.), дійсно буде сфокусований на тому, як ми можемо розробити цю "дорожню карту",

– зауважив Блінкен.

Держсекретар США пояснив, що така "дорожня карта" стане "необхідним містком", який дозволить Україні стати членом НАТО.

Чи отримає Україна запрошення на членство в НАТО під час саміту

Нещодавно пані посол США при НАТО Джуліан Сміт сказала, що Україна навряд чи отримає запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу під час саміту НАТО у Вашингтоні у цьому році.

За її словами, члени НАТО підтвердили, що майбутнє України в Альянсі ще у 2008 році. Джуліан Сміт зазначила, що під час саміту у Вільнюсі союзники працювали над тим, аби допомогти Україні впровадити необхідні реформи, які б наблизили Київ до НАТО.

Натомість посол США при НАТО очікує, що союзники нададуть сигнал про те, що Альянс наближається до України та робить конкретні кроки, аби стати "мостом" між станом на сьогодні та повноправним членством.