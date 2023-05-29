Рада погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років

Народні депутати на засіданні Верховної Ради підтримали пропозицію щодо введення санкцій проти Ірану. Відповідно до законопроєкту, економічні обмеження проти союзника Росії передбачені на 50 років.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів.

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Що передбачає законопроєкт

Внесений напередодні президентом Володимиром Зеленським законопроєкт передбачає наступні обмеження проти Ірану:

повну заборону торговельних операцій, які підпадають під дію українського законодавства про постачання продукції військового або подвійного призначення;

повне припинення транзиту товарів, перевезень та польотів через територію України;

зупинення виконання фінансових та економічних зобов'язань на користь резидентів Ірану;

запобігання виведення капіталу іранських резидентів за межі України;

заборону на передання технологій та прав на інтелектуальну власність;

заборона інвестицій в Іран.

Іран – співучасник війни проти України

З літа 2022 року Іран надає військову підтримку країні-терористу для ведення війни проти України. З вересня минулого року росіяни для ударів по Україні використовують дрони-камікадзе "Шахед", придбані в Ірану. Також на тимчасово окуповані українські території прибували іранські інструктори, які навчали окупантів.

В Ірані звинувачують Україну в нібито "антиіранській пропаганді" з боку нашого керівництва. І це в той час, як ледь не щоночі десятки іранських дронів атакують нашу країну. До прикладу, тільки уночі 28 травня росіяни запустили 59 "Шахедів", що у ЗСУ пояснювали ймовірною новою партією дронів, яку передав Іран. Силам ППО вдалося знищити 58 безпілотників, але 1 дрон влучив у промисловий об'єкт на Житомирщині, пошкодивши десятки будинків, медичний заклад та освітню установу.

Ще 35 дронів росіяни запустили уночі 29 травня. 29 цілей збили сили ППО.