Україна вводить заборону на в'їзд низці іноземців через Омікрон

Україна з 3 грудня вводить заборону на в'їзд громадян низки країн. Причиною стало поширення нового штаму коронавірусу Омікрон.

Заборона на в'їзд до України стосується громадян кількох африканських країн. Вона почне діяти уже опівночі 3 грудня.

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Яких країн стосуються заборони

Нові заборони стосуються громадян кількох країн Африки та іноземців, які перебували на їхній території не менше 7 днів за останні 2 тижні. До переліку внесли:

Південно-Африканську Республіку;

Ботсвану;

Зімбабве;

Намібію;

Лесото;

Есватіні;

Мозамбік;

Малаві;

Обмеження на в'їзд з цих країн будуть діяти на період дії карантину в Україні. З цих країн до України можуть потрапити лише іноземці, які постійно проживають на території нашої країни, є чоловіком, дружиною чи дитиною громадянина/громадянки України. однак після приїзду вони повинні обов'язково пройти самоізоляцію.

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