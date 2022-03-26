Україна вже стала тією "анти-Росією" про яку говорить Путін, – Єрмак

Україна є антагоністом Росії. Саме через відсутність страху наша держава є екзистенційною загрозою для Володимира Путіна.

Про це під час виступу на Atlantic Council сказав голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що Україна зараз відроджує ті принципи, які дали життя нинішній цивілізації.

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Україна є антагоністом Росії, – Єрмак

Ми не боїмося. І саме це робить Україну антагоністом Росії. Тією "анти-Росією", про яку весь час говорить Путін. І в цьому сенсі наша держава є безперечною екзистенційною загрозою для нього,

– зазначив Єрмак.

Голова Офісу Президента наголосив, що програш Путіна в Україні означатиме крах режиму Путіна.

Андрій Єрмак закликав інші країни визнати Росію державою-терористом. Адже саме терор – основа режиму та російської воєнної агресії.

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