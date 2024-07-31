У Telegraph стверджують, що Україна вже використовувала винищувачі F-16 як ППО

Україна, ймовірно, вже здійснила свої перші бойові вильоти на західних винищувачах F-16. Бойові літаки поки що використовували тільки як протиповітряну оборону.

Відповідну інформацію оприлюднило видання Telegraph. Незадовго до цього видання Bloomberg повідомило, що перша партія винищувачів F-16 вже прибула в Україну.

Дивіться також США можуть передати важливі ракети: як Україна використає перші винищувачі F-16

Ймовірно, Україна вже використовувала F-16

Видання Telegraph повідомило, що Україна вже здійснила свої перші бойові вильоти на західних винищувачах F-16, які застосовувала як протиповітряну оборону. Однак українська влада поки не підтвердила отримання літаків.

Україна очікує отримання 79 F-16 від Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. Міжнародна коаліція з підтримки постачання і навчання українських пілотів, до якої також входять США та Великобританія, пообіцяла запустити перші літаки в політ до кінця липня,

– нагадують журналісти.

До слова, раніше з'явилася інформація про прибуття перших винищувачів F-16 в Україну. У Білому домі відреагували на подібні чутки. США наразі не підтверджують передачу Україні перших винищувачів F-16.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому, як зазначали на саміті НАТО, процес передачі Україні F-16 просувається. Кірбі нагадав, що немає жодних причин сумніватися в обіцянці щодо введення їх в експлуатацію до кінця літа 2024 року.