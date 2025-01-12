Цього разу росіяни їх "не добили": як полонені солдати з КНДР вплинуть на підтримку України

Зазвичай окупанти спеціально "добивають" військових з Північної Кореї, щоб не було слідів їхньої участі в боях. Однак нещодавно ЗСУ взяли 2 солдатів КНДР в полон, яких доправили в Київ на допит СБУ. Світ на таку подію може реагувати по-різному.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник БО "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що США повинні діяти рішучіше та перейти "межу гасел". Натомість Південна Корея також може зробити внесок у підтримку України.

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Як полонені з КНДР вплинуть на фронт

За словами генерал-лейтенанта, загалом Курська операція є блискучим досягненням України. Після того, як Росія залучила до боїв солдатів з Північної Кореї, їхнє взяття у полон не стало для українців сенсацією.

Питання у наших союзниках. Наприклад, американці гальмували заведення північнокорейських військових до останнього, коли вже всі про це говорили. Коли діватись вже було ніколи, США з цим погодились

– зазначив він.

Саме тому до взяття полонених з КНДР потрібно відноситись спокійно, виважено і подивитись на реакцію українських партнерів, які мали щодо цього сумніви. США та майбутній президент Дональд Трамп повинні перейти від гучних заяв до дій.

Цікаво! Один із полонених з КНДР мав російський військовий квиток, який отримав восени 2024 року в Росії, інший був без документів. Один із них народився у 2005 році та служив у КНДР з 2021 року, інший – 1999 року народження, був снайпером-розвідником.

Останнім часом також були розмови про можливу допомогу Україні від Південної Кореї на тлі полонених та можливих планів КНДР паралельно готуватись до війни з цією країною.

На думку Романенка, нашій країні важливо працювати у цьому напрямку, адже Південна Корея може надати Україні потрібне озброєння, техніку та боєприпаси.