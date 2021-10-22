Україна як мінімум на тиждень залишається в "зеленому списку" ЄС

Раз на тиждень у п'ятницю Євросоюз переглядає список третіх країн, громадянам яких дозволені поїздки з нетермінового приводу. 22 жовтня список вирішили не скорочувати.

Відтак це означає, що українці зможуть ще принаймні тиждень їздити до Європи з туристичною метою. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозв'як.

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Україна ще на тиждень у "зеленому списку ЄС"

Останнім часом в Україні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19 та госпіталізації хворих. Відтак в Україні виникли побоювання, що зі списку "зелених країн" її виключать. Таку інформацію декілька днів тому повідомляв і сам Йозв'як.

Втім, наразі цього не сталося: ще на тиждень Україна у ньому залишається. Наступного разу переглядати список будуть за тиждень, зазначив журналіст. Зазвичай перегляд списку країн проводили 1 раз на 2 тижні.

Україна у "зеленому списку ЄС: що варто знати

15 липня Рада ЄС внесла Україну до переліку країн, громадянам яких рекомендовано поступово відкрити в'їзд до країн ЄС.

Рішення має рекомендаційний характер і кожна країна ЄС може прислухатися до рекомендацій. Більшість країн Євросоюзу дозволили в'їзд українців із паспортами вакцинацій.

Нещодавно Рада ЄС виключила Молдову та Боснію і Герцеговину із "зеленого списку" країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати ЄС.

Темпи поширення коронавірусу в Україні невпинно ростуть. Минулої доби виявили 23 785 нових хворих. Померли 614 пацієнтів.