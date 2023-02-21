Україна, ЄС і НАТО об'єднають зусилля у виробництві зброї і боєприпасів для ЗСУ, – Кулеба
Джерело:Міністерство закордонних справ
У Брюсселі відбулася перша в історії тристороння зустріч високого рівня Україна – ЄС – НАТО. Сторони домовилися про створення координаційного механізму для збільшення обсягів виробництва зброї і боєприпасів для потреб ЗСУ та поповнення запасів союзників.
Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Дипломат зазначив, що сторони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів.
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Головною темою переговорів на зустрічі у Брюсселі стало посилення обороноздатності України. Міністр подякував країнам ЄС і НАТО за низку важливих рішень щодо допомоги нашій державі у сфері безпеки та закликав пришвидшити їхнє втілення.
У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни,
– підкреслив Кулеба.
Також глава МЗС запропонував розпочати підготовку українських пілотів в межах механізмів ЄС і НАТО, що вже існують. За словами міністра, новий тристоронній формат Україна – ЄС – НАТО працюватиме на постійній основі.
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Що відомо про тристоронню зустріч Україна – ЄС – НАТО
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 21 лютого у Брюсселі зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та Високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.
- Це перша в історії така зустріч у тристоронньому форматі.
- Під час пресконференції Боррель зазначив, що наступні тижні та ця весна будуть вирішальними у війні. Зараз Росія накопичила вдвічі більше війська, ніж було на початку повномасштабного наступу. Однак, європейський дипломат наголосив, що ЄС продовжить підтримувати Україну задля перемоги.
- Боррель зазначив, що остаточне рішення щодо швидкого забезпечення України боєприпасами приймуть міністри оборони держав-членів ЄС під час засідання 7 – 8 березня.