Коли Україна підпише угоду про вступ у ЄС: в уряді назвали термін, який може шокувати

В українському уряді дуже чітко розуміють, що саме потрібно зробити й у якій послідовності, аби якнайшвидше стати членом ЄС. Наразі завершується виконання 7 рекомендацій Європейської комісії, які дозволять запустити наступні кроки для інтеграції.

Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 Канал.

Він зауважив, що потрібно ще проаналізувати відповідність українського законодавства законодавству Євросоюзу. Це необхідно для того, щоб чітко розуміти обсяг робіт, які потрібно виконати.

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Коли Україна може стати членом ЄС

Шмигаль розповів, що паралельно з оцінкою відповідності, прийняттям та впровадженням європейського законодавства, уряд готуватиметься до безпосередніх переговорів щодо самого вступу. Для цього сформують:

переговорну позицію України, яка визначить наші сильні сторони, межі компромісів, як вступ до ЄС вплине на окремі сектори економіки та держави загалом;

команди переговорників з української сторони, які фахово зможуть обговорити деталі в різних сферах.

Це стане підставою для відкриття офіційних перемовин про вступ. Далі нас очікує шлях переговорів, який має увінчатися підписанням Угоди про вступ України до ЄС. Ми розраховуємо пройти цей шлях менше ніж за 2 роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС,

– заявив прем'єр.

Після цього будуть остаточно скасовані всі бар'єри на торгівлю, обмеження щодо руху робочої сили. Окрім цього, Україна отримає доступ до структурних та інвестиційних фондів ЄС.

"Обсяг роботи – колосальний. Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції", – зазначив Шмигаль.

За його словами, яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Україна очікує, що разом із нею прибудуть понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій.

"Це стане не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України", – пояснив голова уряду.

Він додав, що важливою частиною української співпраці з Європейським Союзом також буде спільна реалізація Плану великого відновлення України.

"Відбудова стане об'єднавчою ідеєю для Європи. Як наголошував Президент України Володимир Зеленський, відбудова України – це не про якесь неосяжне майбутнє. Це проєкт, який ми розпочинаємо прямо зараз", – підсумував Шмигаль.

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