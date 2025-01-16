Як головування Польщі може допомогти Україні на шляху до Євросоюзу

Володимир Зеленський 15 січня прибув до Варшави з робочим візитом. Цікаво, що з 1 січня 2025 року Польща головує у Раді ЄС та навіть заявила про підтримку України у вступі до НАТО.

Головування цієї країни може багато чого змінити. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, пояснивши, що інтеграція до Європейського Союзу – це передусім багато бюрократії.

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Чого очікувати Україні

Головування Польщі, а потім Данії – гарна можливість для України робити все значно швидше й сподіватися, що нам не вставлятимуть палки у колеса. Зрозуміло, якби на місці цих країн була Угорщина чи Словаччина, то є велика ймовірність нових проблем.

Вони могли б затримувати зібрання, створювати нам додаткові труднощі. Зараз треба максимально використовувати час, коли формально в ЄС керує Польща,

– наголосив політолог.

Всі розуміють, що переговори щодо членства будуть складними. Україна – це потужна й конкурентна держава, й це не всім подобається. У питанні європейської інтеграції важливо закласти потужну основу. У 2025 році Україна має це робити, виконавши ключові вимоги, які нам поставили.

Якщо у цьому може допомогти Польща, а потім Данія – треба цим скористатися,

– підсумував Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що НАТО має надати Україні офіційне запрошення й підтримати її прагнення якнайшвидше стати частиною Альянсу та ЄС. Він наголосив, що це один з основних кроків для отримання справжніх гарантій безпеки.