"Україна зможе посили ЄС": Зеленський розповів про можливий оборонний союз
- Президент Зеленський заявив, що Україна прагне приєднатися до ЄС, щоб посилити його.
- Зеленський зазначив, що такі країни, як Велика Британія, Туреччина, Норвегія та Україна, можуть суттєво зміцнити Євросоюз.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукає альтернативу Європейському Союзу, а зможе тільки посилити його. Він наголосив, що безпека зараз – це пріоритет для всіх на континенті.
Україна сьогодні виконує роль фортифікації для всієї Європи. Про це розповів Зеленський в інтерв'ю Факти.
Що відомо про заяву Зеленського?
Президент зазначив, що Україна хоче бути в ЄС та додав, що союзу не вистачає таких країн, як Велика Британія, Туреччина та Норвегія.
Я підходив до цього питання, як до посилення Європейського Союзу. Ми хочемо бути в ЄС. І я впевнений, якщо деякі представники не будуть робити помилок, ми там і будемо. Я б так це сказав,
– наголосив Зеленський.
Він зазначив, що існують різні погляди щодо Туреччини, а Велика Британія вже вийшла з ЄС, хоча Норвегія й досі має тісні економічні зв'язки з ним.
Попри це, Зеленський сказав, що ці чотири країни здатні суттєво посилити Євросоюз і зробити його найсильнішим та найбезпечнішим у світі.
Останні новини про ЄС та можливий вступ України
Країни ЄС планують розглянути кредит для України на 90 мільярдів євро на найближчому засіданні, що наблизить Україну до отримання фінансування.
Німеччина та Франція пропонують надати Україні "символічні" переваги перед вступом до ЄС, без права голосу та доступу до основних фінансових програм.
Росія опублікувала список європейських компаній, які, за їхніми твердженнями, допомагають Україні у виготовленні ударних безпілотників.
Європейський Союз відповів, що зосереджуватиметься на підтримці України та порадив Росії розпочати мирні перемовини.