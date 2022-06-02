Україна за 100 днів пережила жахи, яких Європа не знала давно, – Маляр

Ганна Маляр нагадала, що 3 червня мине 100 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час Україна пережила жахи, яких Європа не знала давно.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в України є герої-військові та міста-герої. Через 100 днів можна сказати: ми – країна-герой.

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У нас є герої-військовослужбовці, є міста-герої, тепер через 100 днів ми можемо сказати, що ми – країна-герой. Ми за ці 100 днів пережили жахи, яких Європа не знала вже давно,

– заявила Маляр.

Вона додала, що за ці 100 днів світ побачив, що Росія – не монстр, а звичайне середньовічне плем'я.

Країна-окупантка має сучасні гіперзвукові ракети. Однак їхні солдати мародерять навіть унітази. Росія має балет та Пушкіна. Однак їхня культура – не більше ніж вбивства і зґвалтування.

Країна-окупантка каже про геополітику. Однак тілами російських окупантів була встелена земля Київської та Чернігівської областей.

Маляр зауважила, що українці від Львова до Харкова (насправді – від Вашингтона до Токіо, з усіх куточків світу) допомагають боронити Україну.

"За 100 днів ми пройшли шлях до націотворення більший ніж за останні сотні років", – додала заступниця міністра оборони.

Водночас дня завершення війни наразі не знають. Отже, не зможуть завтра закреслити, як у дембельському календарі, ще один день до дня демобілізації. Маляр наголосила, що саме тому 99, 100, 101 день – це лише воєнний календар.

Заступниця міністра оборони наголосила, що за ці дні вкотре стало зрозуміло – мета Росії – руйнування української державності. Країна-окупантка готується до ведення тривалої війни.

Маляр про ситуацію на фронті

Маляр 1 червня розповіла, що ситуація на фронті – дуже складна. Тривають запеклі бої. Українські герої чинять потужний опір. Армія ворога переважає за кількістю особового складу, озброєння та військової техніки. Однак захисники та захисниці України дуже потужно знищують загарбників.

Окупанти програють у вуличних боях. Тому вони намагаються не заходити та не починати бої вночі. Водночас це вже сталося у Сєвєродонецьку.

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