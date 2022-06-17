Україна – за крок до інтеграції з Євросоюзом, – Зеленський про рішення Європейської ради

Завершується 114 доба героїчної боротьби України проти російських окупантів. Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення до українців, у якому, зокрема, розповів про перспективу євроінтеграції нашої держави.

Президент привітав позитивний висновок Європейської комісії щодо надання нам статусу кандидата й назвав це історичним здобутком усіх, хто працює на Україну. 24 канал передає деталі промови Зеленського.

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Україна – за крок до початку євроінтеграції

Володимир Зеленський пояснив, що після нинішнього позитивного висновку Єврокомісії залишається дочекатися такого ж рішення від Європейської Ради, яке мають оголосити вже наступного тижня. Президент висловив переконання, що Україна зробила все можливе, щоб лідери країн ЄС також прийняли рішення на користь нашої держави.

Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності – це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички й зараз не втратили сили. І наше зближення з Європейським Союзом – це не тільки позитив для нас, а й найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років,

– наголосив Зеленський.

Очільник України нагадав, що після 24 лютого наша країна приєдналась до європейської енергетичної системи, і мережі Євросоюзу та нашої держави нині працюють синхронізовано навіть попри повномасштабну війну. Президент підкреслив, що у цьому факті видно все й одразу:

професійність наших людей;

силу наших інституцій;

здатність України виконувати обіцянки;

величину українського потенціалу.

Володимир Зеленський зауважив, що європейська інтеграція України – це не суто політичне рішення, відірване від життя звичайних людей. На думку президента, навпаки – що ближче ми будемо з рештою європейських країн, то більше можливостей буде у нашої держави, щоб гарантувати своїм громадянам сучасне й забезпечене усім необхідним життя.

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Комунікація Зеленського з лідерами Євросоюзу

Президент розповів, що розмовляв сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Він зауважив, що європейські посадовці відчувають історичне значення нинішніх процесів для України та всієї Європи.

Сьогодні ж Володимир Зеленський розмовлятиме з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Президент запевнив, що кожну таку можливість використовує задля просування інтересів нашої держави та заради України в цілому.

Крім того, Верховний Головнокомандувач прокоментував і вчорашню зустріч з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Зеленський запевнив, що на ній стало зрозуміло, які масштабні перспективи відкриваються для України та всіх європейців, якщо наша співпраця продовжиться.

Сьогодні це розуміння стало ще чіткішим. Європейська сила, європейська самостійність і розвиток можна уявити справді потужним тільки з Україною,

– підсумував президент.

Детальніше – вечірнє звернення Володимира Зеленського за 17 червня: дивіться відео