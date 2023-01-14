Аби повернути безпеку і справедливість: Україна закликала Радбез ООН підтримати формулу миру

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на засіданні Радбезу ООН закликала держави ООН підтримати українську формулу миру.

Вона наголосила, що Володимир Зеленський ініціював Формулу миру, щоб відповісти на нагальні виклики сьогодення. Джапарова нагадала, що вона складається з 10 пунктів, які "здатні повернути безпеку та справедливість Україні та всьому світові".

Читайте також Санкції проти режиму та "хороші білоруси": хто й навіщо поширює вкиди проти України

Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати й просувати Формулу миру,

– заявила вона.

Що сказала Джапарова в ООН

Заступниця міністра висловила жаль, що "посланець зла – представник Росії Василь Небензя – все ще знаходиться в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН".

Джапарова зазначила, що формула базується на цілях та принципах Статуту ООН та спрямована на гарантування продовольчої, радіаційної, ядерної та енергетичної безпеки, протидію екоциду і недопущення повторення агресії в майбутньому.

Заступниця голови МЗС заявила, що Росія вже відчула вплив санкцій, оскільки в її армії закінчуються сучасні озброєння та боєприпаси.

Нагадала про санкції

Для остаточної поразки Росії та перемоги демократії необхідно посилити секторальні санкції, які мають вагоме економічне значення для агресора. А саме – затвердити повне нафтове і газове ембарго та відключити російські банки від світової фінансової системи,

– сказала Джапарова.

Також вона вкотре закликала ООН направити до України експертів для розслідування поставок безпілотних літальних апаратів з Ірану до Росії, наголосивши, що "зволікання підриває довіру до Ради Безпеки як такої, а також до її здатності забезпечити виконання власних рішень".

Вона наголосила, що загальна сума збитків, завданих цивільній та критичній інфраструктурі України, перевищує 127 мільярдів доларів.

Заступниця міністра згадала про необхідність створити спеціальний трибунал для притягнення російських посадовців до відповідальності за злочин агресії.