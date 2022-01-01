Україна закрила порти для російських кораблів

Україна заборонила суднам Росії входити у свої внутрішні води. Мовиться про заборону перевезень пасажирів і вантажів.

Зокрема в міжнародних рейсах між річковими портами. Відповідний закон з'явився в Раді та почав діяти з 1 січня 2022 року.

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Україна закрила порти суднам Росії

Перевезення пасажирів і вантажів у міжнародних рейсах між річковими портами (терміналами), іншими місцями здійснення вантажних операцій на внутрішніх водних шляхах України та іноземними портами (терміналами) можуть здійснюватися українськими та іноземними суднами,

– мовиться у повідомленні.

Проте такі дії заборонені для суден:

під прапором держави-агресора ;

; власниками чи учасниками (акціонерами, членами), кінцевими бенефіціарами власників яких є громадяни держави-окупанта, юридичні особи, зареєстровані на території держави-агресора, фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосували санкції відповідно до закону про санкції.

Заборонено також вхід у порти каботажних вантажних рейсів у внутрішніх водах України та реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.

Плавати на внутрішніх водних шляхах України іноземним суднам можна за наявності:

свідоцтва судна внутрішнього плавання;

кваліфікаційних документі екіпажу, виданих відповідно до цього закону або відповідно до законодавства ЄС;

або за наявністю судових документів та кваліфікаційних документів екіпажу, які відповідають вимогам Кодексу торгового мореплавства України.

Попри це, там мовиться про питання майна, а також є імплементація основних вимог директив та регламентів ЄС згідно з Угодою про асоціацію.

Коротко про останні обмеження щодо країни-агресора

1 січня 2022 року у Штатах ексчиновники та дипломати завили, що наполягають, щоб Білий дім оприлюднив перелік можливих санкцій проти Росії.

Зокрема їм можуть запровадити у випадку російської агресії проти України. Такі заяви політики роблять на фоні стягування військ Росії до українського кордону.

Окрім того, 9 грудня Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. За її результатами глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Вашингтон готовий до введення жорстких санкцій проти Росії у випадку повномасштабного вторгнення.

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