Україна закриває в'їзд для громадян з Індії: коли обмеження почнуть працювати

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Кабмін ухвалив рішення обмежити в'їзд громадянам з Індії, а також тим особам, які перебували на її території. Обмеження почнуть діяти вже з 2 травня.

Джерело:

ДПСУ

За попередніми даними, заборона в'їзду в Україну триватиме аж до кінця карантину. Наразі карантин в Україні запровадили до 30 червня.

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Як зазначили у Держприкордонслужбі, обмеження набудуть чинності з 00:00 2 травня. 

Виключення становлять:

  • іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України,
  • працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,
  • інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Водночас українці або іноземці, які постійно чи тимчасово проживають на території України, повинні пройти самоізоляцію. Це мають зробити вищезазначені категорії осіб, які прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Яка зараз ситуація з COVID-19 в Індії

  • Напередодні в Індії зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За попередню добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування.
  • Крім лікарень, переповнені навіть крематорії. Через це тіла померлих спалюють просто на відкритих територіях, роблячи невеликі відступи між вогнищами у 2 – 3 метри.
  • Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським".