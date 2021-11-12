Україна закупить у Туреччини додаткову партію безпілотників Bayraktar
12 листопада 2021 , 22:36Читать новость на русском
Джерело:Міноборони України
Олексій Резніков відвідав район проведення ООС у межах робочої поїздки. Там міністр оборони заявив, що наразі є нагальна необхідність продовжувати закупівлю безпілотників Bayraktar для ЗСУ.
За словами Резнікова, турецькі партнери вже публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для Bayraktar. Також Україна планує придбати безпілотники.
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Але це будуть українські Bayraktar, підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні ЗСУ,
– наголосив Резніков.
Міністр також заявив, що безпілотники застосовуватимуть. Бо Україна має боронити свою незалежність. Зокрема, відповідно до 51 статті статуту ООН.
Заява Генштабу
- Керівник Генштабу Сергій Шаптала заявив, що у відповідь на атаки бойовиків на Донбасі Україна продовжить використовувати Bayraktar.
- Саме для цього українська сторона збільшуватиме кількість ударних безпілотників.
- За словами Шаптала, "нам держава закупляє Bayraktar, в нас є вони на озброєнні, і на цьому не зупиняємося".