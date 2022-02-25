Україна просить екстрене фінансування в МВФ

Так, Україна просить "надзвичайне фінансування". Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

До речі США введуть санкції проти Путіна та Лаврова, а також членів радбезу Росії, – Білий дім

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні надаватимуть фінансову підтримку й надалі. Зокрема, за його словами, виділять 300 мільйонів євро.

Крім того, Європейський Союз надасть екстрену макрофінансову допомогу Україні у розмірі 1,2 мільярда євро. Програма допомоги триватиме 12 місяців і складатиметься із двох траншів.