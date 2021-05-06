Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології, – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, про що говоритиме з Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва. За словами міністра закордонних справ, він запросить у держсекретаря США список військової підтримки.
Джерело:CNN
Деталі від Кулеби
Україна звернеться до США з проханням виділення зброї. Мовиться про системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.
Актуально Блінкен прибув у Київ, а Держдеп оприлюднив із цього приводу заяву
Кулеба уточнив, що Україна не лише хоче отримати зброю від Штатів, але й купити її, оскільки партнерство має бути взаємовигідним.
Зауважимо, раніше очільник МЗС казав, що основною темою візиту Блінкена є безпека. Водночас чиновники планують також обговорити енергетичну сферу, торгівлю та інвестиції.
Що відомо про візит Блінкена до Києва
- Ще 27 квітня американські ЗМІ заявили, що держсекретар збирається в Україну. 30 квітня чиновник підтвердив цю інформацію та повідомив, що приїде до Києва "наступного тижня", що означало початок травня.
- Візит Блінкена до Києва фактично буде рішучим сигналом Росії, що США підтримують Україну. Так, 6 травня американський чиновник поспілкується з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ.
- За словами самого Блінкена, він обговорить з українськими колегами російську агресію, реформи та партнерство між державами.
Рекомендуємо Росію треба змусити виконувати міжнародні зобов'язання, – Блінкен