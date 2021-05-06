Україна запросить у США системи ППО і антиснайперські технології, – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, про що говоритиме з Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва. За словами міністра закордонних справ, він запросить у держсекретаря США список військової підтримки.

Деталі від Кулеби

Україна звернеться до США з проханням виділення зброї. Мовиться про системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.

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Кулеба уточнив, що Україна не лише хоче отримати зброю від Штатів, але й купити її, оскільки партнерство має бути взаємовигідним.

Зауважимо, раніше очільник МЗС казав, що основною темою візиту Блінкена є безпека. Водночас чиновники планують також обговорити енергетичну сферу, торгівлю та інвестиції.

Що відомо про візит Блінкена до Києва

Ще 27 квітня американські ЗМІ заявили, що держсекретар збирається в Україну. 30 квітня чиновник підтвердив цю інформацію та повідомив, що приїде до Києва "наступного тижня", що означало початок травня.

Візит Блінкена до Києва фактично буде рішучим сигналом Росії, що США підтримують Україну. Так, 6 травня американський чиновник поспілкується з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ.

За словами самого Блінкена, він обговорить з українськими колегами російську агресію, реформи та партнерство між державами.

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