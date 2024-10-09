Я не бачу можливості зараз вийти на кордони 1991 року, – командир батальйону К-2

Кирило Верес вважає, що Україна наразі не має потенціалу вийти на кордони 1991 року. Зокрема, через те, що ще нещодавно залишила Вугледар. Тому про звільнення всієї окупованої території поки навіть не мовиться.

Має пройти певний час. Мають відбутися якісь дії. Силою Україна не зможе забрати захоплені регіони. Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес, зауваживши, що Росія ще сама віддасть українську землю.

Важливо Проти нас воюють далеко не л*хи, – командир батальйону К-2 відверто про Бахмутський напрямок

Натепер Україна не має потенціалу вийти на кордони 1991 року

Верес розповів, що його підрозділу потрібний відпочинок хоча б на 2 – 3 місяці. Без цього, за його словами, батальйон К-2 просто закінчиться.

Я не бачу можливості зараз вийти на кордони 1991 року. Скажу простіше. Якщо у нас нині є потенціал вийти на кордони 1991 року, то чому ми хоча б за Бахмут на сьогодні не вийшли?!

– наголосив комбат.

"Вчора Вугледар залишили. Тобто завтра вийдемо на кордон 1991 року, а сьогодні залишаємо Вугледар? Не згоден. Або я чогось не знаю. Може, нам хтось з фонду Притули "Зірку Смерті" купив? Не купив. "Повернись живим" купив? Не купив", – додав він.

За словами Вереса, він думає про зовсім інше:

як не втратити лінію окопів, бо там люди;

на яких частотах літають російські дрони, щоб український РЕБ краще працював;

як вивезти "двохсотих", яких не змогли забрати;

як не втратити позиції, які військові утримують.

"Ми йшли на кордон у 2023 році, у 2024 році, через три місяці буде 2025 рік. А ми далі йдемо на кордон 1991 року. Тільки у зворотну сторону. Може, вистачить про**бувати? Треба встати. А потім вже говорити, що ми йдемо вперед. Ми зараз пі*дуємо назад. Семимильними кроками. Яке, на*уй, вперед?", – підкреслив Кирило Верес.

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Що повинна зробити Україна на фронті

Однак, як зазначив командир батальйону К-2, Україна обов'язково деокупує всі території, які захопили росіяни, і вийде на кордони 1991 року. Він висловив упевненість, що Москва ще все сама віддасть. Але потрібний час, необхідно зробити якісь дії.

Хто ж сказав, що віри немає? Ми все повернемо. Я впевнений, що вони нам все самі ще віддадуть. От є в мене такий відсоток впевненості, що віддадуть,

– зауважив Верес.

"Силою ми це все не заберемо. У нас не вистачить сили. Хіба ж у нас тут блок НАТО воює? Ми воюємо самі. Якби тут був весь інший світ, то це було б інше питання. А поки ми самі, то я не бачу сил. Якщо у нас йде така мобілізація, як зараз, то що ви хочете забирати?", – додав він.

Україні насамперед, за його словами, потрібно стабілізувати лінію фронту, не втрачати територію, мінімізувати наші втрати та завдати якнайбільших втрат ворогу. І лише після цього говорити про кордони 1991 року.