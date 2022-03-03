Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ ЄС. На думку президента України Володимира Зеленського, наша держава довела, що заслуговує бути на рівні з усіма країнами Європейського союзу.

Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Європарламент рекомнедував надати нам статус кандидата, але ряд європейських депутатів та президент України Володимир Зеленський переконані – ми заслуговуємо на повноправне партнерство.

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Україна заслужила бути на рівні з країнами ЄС

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна вже довела своє право бути повноправним членом ЄС.

Україна заслужила бути на рівні Німеччини й інших країн Європейського союзу, в усіх сенсах. Членство України в ЄС – це не головний пріотритет зараз, але це відношення до тебе, і воно важливе,

– сказав Володимир Зеленський.

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