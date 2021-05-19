Україна засудила блокування у Білорусі опозиційного TUT.BY

Міністерство закордонних справ України закликало білоруську владу припинити напади на свободу слова. Відомство засудило таку політику держави.

Україна обурена діями Білорусі

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна засуджує переслідування журналістів білоруського незалежного ЗМІ TUT.BY. Про це прессекретар написав у своєму твітері.

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TUT.BY відомий своєю журналістською чесністю і об'єктивністю репортажів. Ми закликаємо владу Білорусі припинити напади на свободу слова,

– наголосив Ніколенко.

Силовики прийшли до редактора "Наша Ніва"

19 травня до будинку Єгора Мартиновича – головного редактора видання "Наша Ніва" – прийшли силовики. Ймовірно, такий "візит" пов'язаний з тим, що дружина Мартиновича – журналістка TUT.BY.

Коли правоохоронці прийшли до квартири, там нікого не було. Спершу вони навіть хотіли її штурмувати. Однак згодом редактор видання приїхав до оточеного силовиками будинку.

Мартинович підписав угоду про нерозголошення інформації. Але він зазначив, що кримінальна справа не стосувалася "Нашої Ниви".

Що відомо про тиск на TUT.BY