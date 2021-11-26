Україна зацікавлена в подальшому транзиті російського газу через свою територію, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував транзит російського газу через територію України. Він підкреслив, Україна досі у цьому зацікавлена.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів на своєму пресмарафоні 26 листопада. Однак гарант підтвердив, що українська сторона пропонувала знизити собівартість транзиту так, щоб вона була меншою, ніж будь-які інші потоки.

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Натомість російська сторона на це не погодилась.

Я чув риторику з російського боку, що вони готові на продовження контракту. Але, предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і "Газпромом" не було,

– додав президент.

Зауважимо, що у листопаді 2021 року російський "Газпром" таки наростив транзит газу через українську газотранспортну систему до рівнів, які були у жовтні. Натомість така кількість все ще залишається нижчою за законтрактовані рівні.

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