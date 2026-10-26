"Готові до випробувань": Україна завершила свою частину розробки ракети Freyja

Україна завершила свою частину робіт над спільною європейською протибалістичною ракетою Freyja. Наразі Київ очікує на завершення розробки від десяти країн-партнерів для якнайшвидшого старту випробувань.

Про успішне виконання українського етапу проєкту створення нової системи перехоплення, за даними компанії Fire Point, оголосив президент Зеленський.

Які подробиці?

Глава держави закликав іноземних партнерів прискорити власні процеси, аби спільний оборонний комплекс якнайшвидше перейшов до практичних тестувань.

Протибалістична система Freyja має стати дешевшою та доступнішою альтернативою американським комплексам Patriot для ефективної протидії балістичним ракетам.

Проєкт об'єднує технологічні зусилля десяти країн-партнерів, які розробляють окремі компоненти протиповітряної оборони. Завдяки реалізації цієї програми європейські держави прагнуть створити автономну та надійну систему для захисту неба.



Розробка ракети FP-7 / FirePoint

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, Україна разом із європейськими партнерами активно впроваджує альтернативні рішення для посилення протиракетного захисту та зменшення залежності від іноземних постачань.

Раніше гендиректорка FirePoint Ірина Терех заявила, що Freyja стане європейською антибалістичною системою, альтернативною Patriot. Її планують зробити масштабованою, доступною та незалежною від китайських компонентів і американських експортних обмежень ITAR.