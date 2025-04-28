Україна збільшила виробництво САУ "Богдана": чи задовольнить ця кількість потреби фронту

Україна досягла виробництва самохідних артилерійських установок "Богдана" до 36 одиниць на місяць. Проте це ще далеко не межа можливостей українського ОПК.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт, зазначивши, які потреби Сил оборони в артилерійських установках і коли українське виробництво може їх задовольнити. Також з'ясувалось, що українська САУ "Богдана" є точнішою за радянську установку "Піон" та навіть за німецьку PzH 2000.

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Втрачаємо кілька десятків стволів на місяць

Світан наголосив, що треба віддати належне партнеру України – Данії. Саме завдяки данській ініціативі була зібрана група держав, що підтримують нашу країну та безпосередньо фінансують виробництво якогось виду озброєння.

"Богдана" калібром 155 міліметрів – одна з основних українських самохідних артилерійських установок,

– підкреслив військовий експерт.

Виробництво збільшилось, за його словами, скоріш за все, після того, як була знайдена можливість нарізати стволи для артилерії. Імовірно, їх виробляла Франція, яка також поділилась з Україною автоматом зарядження САУ CAESAR. Тому що "Богдані" не вистачало саме автомата заряджання.

САУ "Богдана" Це Це українська колісна самохідна гаубиця – перша в Україні розроблена під "натівський" калібр 155 міліметрів. Розробник установки – Краматорський завод важкого верстатобудування, а повноцінні випробування "Богдани" розпочалися у грудні 2019 року. Українська САУ має максимальну дальність стрільби осколково-фугасними снарядами на 40 – 42 кілометри, а активно-реактивними снарядами – на 45 – 50 кілометрів.

"Зараз цей процес доведений практично до напівавтоматизму. Тепер "Богдана" займає серйозне місце в лінійці самохідних артилерійських установок. Виробництво 36 одиниць САУ "Богдана" на місяць, на думку полковника запасу ЗСУ", – важливий показник.

Водночас Україна втрачає кілька десятків стволів на місяць, тому завдяки такій кількості виробництва вдається поповнювати втрати артилерії.

Для того, щоб забезпечити потреби фронту, з врахуванням втрат, потрібно виробляти до 100 одиниць артилерійських установок,

– зауважив Роман Світан.

Для цього, як відзначив він, є відповідні механізми, зокрема, потрібно ставити три лінії збирання установок, і впродовж року можна втричі збільшити кількість виготовлення САУ "Богдана".

Зазначимо, що за даними видання Army Technology, Україна збільшила виробництво 155-міліметрової самохідної артилерійської системи "Богдана 2С22" з шести одиниць на місяць у 2023 році до 36. Як зазначили в Агентстві з оборонних закупівель України, збільшення виробництва відбулось за підтримки європейських партнерів та завдяки їхнім інвестиціям.