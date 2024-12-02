У 2025 році Україна вперше застосує "рій" дронів із ШІ, – Федоров заінтригував заявою

Україна активно працює над розробкою далекобійних безпілотників, а також автономних дронів з наведенням. Крім того, Київ планує використовувати десятки тисяч безекіпажних транспортних засобів на фронті.

Наступного року Україні знадобляться десятки тисяч наземних транспортних засобів без екіпажу, щоб доставляти боєприпаси та запаси до піхоти в окопах і евакуювати поранених солдатів. Про це Reuters розповів віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, передає 24 Канал.

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Україна робить ставку на наземні безпілотники

За словами міністра, такий транспорт, схожий на багі, позбавив би українські сили від необхідності проводити операції щодо боєпостачання і евакуації на ділянках поблизу фронту, де поширені російські обстріли та безпілотники.

Федоров розповів, що у 2024 році Україна придбала кілька тисяч наземних платформ. У 2025 році вона потребуватиме десятки тисяч.

Міністр зауважив, що ця техніка вже використовується на фронті, і в Україні є кілька навчальних центрів для навчання їх використання.

Збільшення далекобійних дронів і БпЛА зі штучним інтелектом

Також Київ намагається збільшити виробництво дронів, які здатні бити вглиб Росії. У 2025 році Україна планує випустити 30 тисяч одиниць далекобійних БпЛА.

Федоров розповів, що наша армія також використовує безпілотники-приманки і іноді запускає більше ударних безпілотників за одну ніч, ніж Росія. Міністр підтвердив використання штучного інтелекту у роботі дронів. Однак визнав, що є проблема із підключенням та методами запуску далекобійних дронів.

Також він сказав, що Україна має дрони, які здатні літати на відстань до 1800 кілометрів. Триває й робота над безпілотниками, які б могли перехоплювати ударні дрони, які запускає Росія, на кшталт "Шахеда".

Є деякі випробування певними компаніями, що виробляють літальні засоби, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам можуть вражати "Шахеди", але це все ще на стадії досліджень і розробок. Є певні результати,

– поділився Федоров.

За його словами, цього року Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 мільйона безпілотників, з яких 1,3 мільйона було поставлено на фронт.

Україна також використовує десятки вітчизняних систем із доповненим штучним інтелектом, який дозволяє вражати цілі на полі бою без пілотування. Федоров зазначив, що 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, щоб пропонувати продукти ШІ.

Думаю, наступного року значно збільшиться відсоток автономних безпілотників з цілевказуванням. Ми можемо побачити перші реальні використання таких дронів, хоча й не в масових масштабах,

– підсумував міністр.

До слова, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що саме використання штучного інтелекту в озброєнні здатне змінити ситуацію на фронті.