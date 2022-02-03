Україна збирається закупити у Туреччини нові безпілотники Bayraktar

В Анкарі повідомляють, що Україна збирається закупити в Туреччини нові безпілотники Bayraktar. Крім того, наша держава згодом сама виготовлятиме апарати.

Торгівля між Україною та Туреччиною у 2021 року збільшилась на 59%. Про це повідомив глава Управління у зв'язках із громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

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Обсяг торгівлі досягнув 7,1 мільярда доларів. Оборонна промисловість є однією зі сфер, де досягнули прогресу.

Нові Bayraktar

Україна закупила 12 турецьких безпілотників. На рівні начальника Генштабу висловили намір закупити нові Bayraktar.

Безпілотники вироблятимуть в Україні

Також держава й сама вироблятиме турецькі Bayraktar з українськими двигунами "Мотор Січ". Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу.

Під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана 3 лютого планують підписати рамковий договір у сфері високих військових технологій.

Крім заводу для Bayraktar, створять навчальний центр, який готуватиме льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій. Безпілотники застосовуватимуть у ЗСУ та в Туреччині. Інші країни також зможуть їх купити.

Що таке Bayraktar? Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його застосовують у збройних конфліктах. Наприклад, на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіабомби.

Україна закупила 6 безпілотників у 2019 році. У липні 2021 року ЗСУ отримали перший з них. У бойових цілях Bayraktar використовували лише 26 жовтня.

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