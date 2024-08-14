Україна здійснює активні дії на російській території, – Зеленський провів нараду щодо Курщини

Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. За словами президента, Україна здійснює активні дії на території Росії.

Про проведену нараду щодо ситуації на Курщині президент розповів в своєму телеграм-каналі 14 серпня. Він поділився, що саме обговорювали під час засідання.

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Зеленський провів нараду щодо ситуації на Курщині

Президент України повідомив, що під час наради стосовно ситуації в Курській області бговорили ключові питання.

"Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", – вказав Зеленський.

Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території,

– наголосив президент.

Гарант наголосив, що наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права.

Додамо, що омбудсман Дмитро Лубінець був присутній на нараді президента України Володимира Зеленського, на якій обговорювалися питання стабілізаційних заходів у Курській області.

Він зазначив, що, у реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права.

"Тож наші військові у цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області", – повідомив Лубінець.

За його словами, спільно з усіма учасниками наради обговорювали гарантії безпеки на цій території. Це стосується дотримання Україною міжнародного гуманітарного права, Гаазьких конвенцій 1907 року та Женевських конвенцій. Українські військові повністю дотримуються цих зобов'язань.

Крім цього, Лубінець розповів, що також на нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів. Він зазначив, що у "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.