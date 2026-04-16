24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

ГУР вийшло в космос під час війни – і це може змінити правила гри

Один запуск відбувся в повітрі. Транспортний літак підняв ракету на висоту 8 кілометрів та запустив її.

Читайте також Увесь весняно-літній наступ Росії опинився під загрозою через одну помилку

Це нова можливість для України, але концепція не нова. Протягом певного періоду часу, починаючи з кінця 1980-х років, державне конструкторське бюро "Південне" у Дніпрі розробляло багатоступеневі космічні ракети-носії, які можуть запускатися військовими літаками.

Запуск ракети з літака в повітрі зменшує тягу, яку ракета повинна створювати, щоб досягти межі атмосфери, на висоті 100 кілометрів.

Відроджені для використання в поточній війні, пуски ракет у повітрі – разом із наземними запусками – можуть допомогти перетворити Україну на регіональну космічну державу. Українські збройні сили могли б вивести на орбіту супутники раннього попередження, які здатні виявляти російські атаки.

З подальшим розвитком ракети-носії могли б навіть перетворитися на перехоплювачі, здатні збивати російські ракети та супутники.

Народний депутат Федір Веніславський, який очолює підкомітет з питань державної безпеки Комітету Верховної Ради з питань оборони, повідомив "РБК-Україна", що головне управління розвідки запустило щонайменше дві ракети з лютого 2022 року. Одна ракета досягла висоти 100 кілометрів, інша – 204 кілометрів.

"Це унікальна ситуація для країни, яка веде повномасштабну війну", – сказав Веніславський.

Веніславський згадав про запуск, який відбувся в повітрі з вантажного відсіку транспортного літака. Незрозуміло, чи був цей запуск одним із двох запусків, здійснених головним управлінням розвідки.

У будь-якому разі, Веніславський сказав, що серія запусків "означає, що Україна вже має технічні можливості протидіяти подібним ворожим системам атаки та знищувати їх у космосі".

Україна реалізує космічні амбіції

Насправді, попереду ще багато роботи, особливо для планових запусків оперативних космічних засобів у повітрі. "Південне" розробляє ракети повітряного базування з кінця 1980-х років без особливого помітного прогресу. "Розглядався понад десяток варіантів повітряно-космічних ракетних комплексів з різними ракетами-носіями", – пояснила компанія.

Самі ракети навіть не є найскладнішою частиною. Одна справа – скласти один на одного твердопаливні та рідкопаливні ступені ракети та підвісити їх під фюзеляжем винищувача "Су-27", або завантажити у вантажний відсік транспортного літака "Ан-124". "Су-27" міг запускати ракету під час крутого набору висоти. "Ан-124" скидав би ракету з вантажного відсіку під час плавного набору висоти. Після виходу з відсіку, ракета б запалювалася.

Але користь ракети-носія залежить від її корисного навантаження. Веніславський стверджував, що нещодавні запуски були не випробуваннями, а частиною воєнних операцій.

Однак незрозуміло, що це означає. Може, ГУР запустило супутники, оснащені датчиками, в рамках ширших зусиль щодо оснащення України такими ж космічними системами раннього попередження, якими вже володіють багато її найпотужніших союзників?

Чи розвідувальне агентство вивело на орбіту крихітні комунікаційні супутники, щоб зменшити залежність України від приватних космічних фірм, таких як Starlink Ілона Маска?

Ми не знаємо.

Набагато менш ймовірно, що Україна розробляє протисупутникову ракету або ракету-перехоплювач, здатну атакувати ворожі балістичні ракети в холодному космосі. Мало країн мають потужний протисупутниковий потенціал. Ще менше країн мають системи протиракетної оборони, які можуть функціонувати у вакуумі.

Однак Київ, очевидно, має високі космічні амбіції. Запускаючи ракети з землі та з повітря, Україна відновлює давно призупинені зусилля, які зробили її – і, як наслідок, нині неіснуючий Радянський Союз – провідною космічною державою під час Холодної війни.