Україна зміцнила би НАТО, – Зеленський вважає, що членство в Альянсі запобігло б війні
Президент Володимир Зеленський припустив, що б могло запобігти повномасштабній війні в Україні. На його думку, нашу державу врятувало б членство в НАТО.
Під час пресконференції 23 квітня президент сказав, що Україна б змінила Альянс. Про це повідомляє 24 канал.
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Україна не може вплинути на Альянс в контексті світової структури безпеки. Ми не є членами НАТО. Я вважаю великою помилкою те, що НАТО за всі ці роки не знайшло місця, часу й можливості Україну прийняти. Зараз всі бачать, що ми б їх тільки зміцнили й це була б висока ймовірність саме непочатку війни з боку Росії,
– сказав президент.
Він наголосив, що ця його думка незмінна з початку вступу на посаду.
"Я про це говорив із Генсеком НАТО, керівництвом великих європейських держав. Я вважаю це стратегічною помилкою Альянсу щодо відношення до України. Ніхто не розраховував на таку міцність нашої держави і що ми вистоїмо більше 3 днів", – пригадав глава держави.
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