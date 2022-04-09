Україна змогла евакуювати декілька тисяч людей

Україна гуманітарними коридорами змогла евакуювати понад 4 тисячі людей. Найбільше людей виїхали на своїх авто та автобусах з Маріуполя та Бердянська.

Відповідну інформацію повідомила Ірина Верещук, пише 24 канал. Такі дані на 45 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Україна вивезла декілька тисяч осіб

Всього за сьогодні евакуйовано 4 532 людей. По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 425 людей,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, відомо, що:

з Маріуполя виїхало 192 людини;

233 – з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь та Енергода;

з Мелітополя евакуювали 529 мирних людей;

578 людей виїхали з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінного та Попасного в Луганській області.

Автобуси для евакуації людей з Бердянська, Токмака і Енергодара довелося повернути до Запоріжжя, оскільки окупаційні війська відмовились їх пропустити по погодженому маршруту,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, 10 квітня Україна знову намагатиметься проїхати, щоб евакуювати людей.

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