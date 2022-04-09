Україна зможе сміливо диктувати Росії свої умови на переговорах, – військовий аналітик
Україна знищила приблизно 20% військових сил Росії. Коли буде 30%, держава-агресорка втратить свою боєздатність.
В такому випадку наша держава зможе диктувати на перемовинах свої умови. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий аналітик Ігаль Левін.
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Україна може знищити 30 – 40% сил окупантів
За його словами, якщо Україна продовжить знищувати російську техніку (особливо важку й дорогу), то досягне 30 – 40% знищених ворожих сил.
Після цього Україна зможе сміливо диктувати свої вимоги,
– наголосив Левін.
Він пояснив, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк не просто заявляв, що "Мінськ-3" не буде.
"Повільно, але наближаємось до диктування своїх умов"
"Є інформація про те, що ми повільно, але наближаємось до того, що Україна зможе почати диктувати свої умови і вимагати домовленості, зокрема щодо припинення вогню, але на умовах України", – зауважив військовий аналітик.
Експерт відзначим, що це означатиме перемогу. Однак для цього потрібно мати так звані факти на місцях, які нашій державі зараз необхідно досягнути.
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