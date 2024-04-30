Зеленський переконаний, що Україна не стане членом НАТО під час війни

Президент України зробив важливу заяву щодо НАТО. Власне, Володимир Зеленський не вважає, що наша держава зможе стати членом Альянсу, допоки триває війна.

У вівторок, 30 квітня, Верховний головнокомандувач разом із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом зустрівся з українськими офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти. Там він і озвучив важливу тезу щодо членства у військовому Блоці.

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Україна поки не може стати членом НАТО

За словами Зеленського, окремі члени Північноатлантичного альянсу все ще відчувають ризик або ж скепсис стосовно приєднання нашої держави до НАТО. Тому й до закінчення війни з Росією не варто сподіватися на членство.

І безумовно рівень України, яка проходить через повномасштабну війну, щодо сумісності, її рівня військових ніхто не буде порушувати питання. Безумовно це високого рівня фахівці в різних напрямках,

– наголосив президент.

Крім того, на зустрічі порушували питання посилення протиповітряної оборони. Як зазначив Володимир Зеленський, завдяки підтримці партнерів наші військові опановують сучасну західну зброю та роблять спільним наш досвід – захисту життя в сучасній війні.

Безпека, яку виборює Україна, обов'язково стане спільною безпекою всієї нашої Європи, коли фактична реальність буде визнана де-юре – коли Україна приєднається до Альянсу,

– йдеться у повідомленні.

Президент подякував тим, хто впроваджує стандарти НАТО у Силах оборони України та будує взаємодію з Блоком на десятиліття вперед. Важливо, що офіцери, яких він відвідав зі Столтенбергом, якраз-таки навчаються за стандартами Альянсу.

Зі свого боку генсек Столтенберг пояснив: проблема полягає в тому, що необхідно, аби усі 32 союзники з Північноатлантичного альянсу погодилися на вступ України до НАТО. Він констатував, що поки одностайності немає, однак триває активно робота в цьому напрямку.

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Додамо наостанок, що генсек Альянсу прибув до України з неоголошеним візитом ще 29 квітня. Він завив, що не сподівається на позитивне рішення щодо вступу нашої держави в НАТО до саміту в липні 2024 року. Відбуватиметься він у Вашингтоні з 9 до 11 липня.