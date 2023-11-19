Юрій Ігнат розповів, що наша держава перебуває в кращій позиції щодо питання дронів, порівняно з Кремлем. У Повітряних силах розповіли, що ЗСУ допомагає західна підтримка.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що, попри все, Росія взимку може робити акцент таки на дронах. За словами посадовця, у нас є засоби протидіяти ворожим безпілотникам, пише 24 Канал.

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Що сказав Ігнат про дрони

Дронів багато не буває, треба нарощувати ці системи. Ми, можливо, навіть у кращій позиції, ніж та ж Росія, бо маємо доступ до західних технологій,

– заявив Ігнат.

За його словами, саме підтримка західних партнерів дозволяє Збройним Силам України збільшувати виробництво ударних дронів.

"Саме кількість ударних безпілотників дозволить нам тривожити Росію на її території, як вони тероризують нас", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат запевнив, що:

Росія у майбутніх атаках може робити акцент на дронах, оскільки ворог не має достатньої кількості ракет, як мав минулого року;

Сили оборони України посилюються системами ППО, які можуть раціонально знищувати "Шахеди". Мовиться про Gepard і мобільні вогневі групи.

Юрій Ігнат зауважив, що мобільні групи можуть "раціонально" знищувати російські дрони. Буквально у ніч проти 18 листопада дві третини "Шахедів" знищили бійці мобільних вогневих груп.

Данія передала Україні унікальні морські БпЛА SeaBat

Данія передала Збройним Силам України багатопроменевий ехолот SeaBat T51, яки виробляє компанія Teledyne Marine (Данія).

Начальник гідрографічної служби Військово-морських сил ЗСУ, капітан 1 рангу Роман Гончаренко розповів, що автономний гідрографічний комплекс обладнаний багатопроменевим ехолотом, який:

призначений для знімання рельєфу дна;

дасть ЗСУ ситуаційно розуміти, що відбувається під водою;

може виявляти підводні об'єкти, що наразі важливо для військових моряків.

Роман Гончаренко пояснив, що ця техніка значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля.