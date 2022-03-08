Україна знешкодила третину спроможностей сухопутної ланки Росії, – ексглава Міноборони

Майже всі плани російських окупантів провалюються. Найважче їм вдається воювати на землі.

Вони зазнають величезних втрат. Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр оборони Андрій Загороднюк.

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Плани окупантів продовжують провалюватися

За офіційними повідомленнями, мовиться про понад 11 тисяч вбитих окупантів. Це означає, що поранених – 30 – 35 тисяч.

Тобто Збройні сили України "вивели з ладу" 40 – 45 тисяч російських військових. Це – третина армії, яку вони прислали.

За 10 днів Україна знешкодила третину спроможностей сухопутної ланки збройних сил Росії,

– наголосив Загороднюк.

Він пояснив, що Росія намагається поповнити свій особовий склад, зокрема залучити строковиків. Їх змушують підписувати контракти або навіть підписують документи за них.

Зауважимо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія за 13 днів вторгнення зазнала більше втрат, ніж за 30 років. ЗСУ знешкодили приблизно 50 літаків ворога та 12 тисяч окупантів.

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