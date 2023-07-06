Україна знищила найбільш боєздатну частину армії Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже змогла суттєво зменшити масштаб війни. Насамперед, завдяки зброї, яка надходить.

Президент під час зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ заявив, що українські герої звільнили близько 1900 населених пунктів. Водночас український лідер наголосив: попереду доведеться пройти дуже й дуже непростий шлях до звільнення усіх територій, інформує 24 Канал.

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Водночас Зеленський закликав не забувати, який шлях українці вже пройшли.

Ми відбили російські атаки на наші північні регіони. Столицю України. Ми звільнили значні території Сходу та Півдня. Ми почали створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського щита. Ми знищили у боях всю найбільш боєздатну частину російської армії,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що тепер Володимир Путін, щоб отримати зброю, має принижуватися перед такими режимами як-от в Ірані. Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомоги у вигнанців.

Зеленський наголосив: очільник Росії такий слабий, що не може захистити навіть російські області від своїх бойовиків. Якщо одного дня хтось на кшталт Пригожина або Кадирова пройде маршем у Кремль, не варто дивуватися: всі залишки російських боєздатних сил – на окупованих територіях України. У тих, хто мав би гарантувати безпеку Росії, немає мотивації битися за слабкого царя.

Деталі про візит Зеленського до Болгарії

Володимир Зеленський 6 липня прибув до Болгарії. Український лідер наголосив, що пріоритетом візиту є оборонна підтримка та євроатлантична інтеграція України. Також темами візиту був майбутній саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру.