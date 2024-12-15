Україна знищила російський поїзд із 40 цистернами пального на 4 мільйони доларів, – джерела

Україна завдала потужного удару по російській логістиці на Півдні, знищивши поїзд із 40 цистернами пального. Також пошкоджено залізничну гілку, яка постачала пальне з Криму на тимчасово окуповані території.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР. У співпраці з СБУ та Силами оборони українським розвідникам вдалося перерізали логістичний маршрут окупантів із Криму на Запоріжжя.

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Російський поїзд із пальним підірвано

Українські спецслужби 14 грудня провели унікальну двоетапну операцію, яка стала черговим ударом по логістиці росіян на Півдні України.

ГУР спільно із СБУ, ССО, СБС та ОСУВ "Таврія" знищили російський поїзд із 40 цистернами пального поблизу села Олексіївка Більмацького району та вивели з ладу важливу залізничну гілку, що сполучала Крим із тимчасово окупованими територіями Запорізької області.

Як відбувалася спецоперація

Спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського поїзда. Через пошкодження состав зупинився, після чого бійці 14 полку СБС атакували цистерни ударними дронами. Унаслідок точних ударів кілька вагонів загорілися.

Важливий удар по логістиці окупантів / Фото, надані 24 Каналу

На другому етапі операції до справи підключилися HIMARS. У координації з повітряною розвідкою ГУР ракети вразили локомотив і крайні вагони. Це унеможливило спроби ворога розтягнути состав і врятувати частину пального. Завершили справу дрони ГУР, які знищили поїзд остаточно.

Унаслідок злагоджених дій спецслужб знищено російський локомотив, 40 вагонів із пальним і пошкоджено ключову залізничну гілку, яка забезпечувала постачання російських військ на Запорізькому напрямку.

Підрив російського локомотиву / Фото, надані 24 Каналу

Ця операція не лише суттєво ускладнила логістику окупантів, а й стала черговим кроком у їхньому відрізанні від постачань із Криму.

Поїзд із пальним окупантів знищено: дивитися відео

Джерела в СБУ наголосили, що метою цієї багатоетапної спецоперації було перерізати логістичні шляхи постачання пального з Криму.