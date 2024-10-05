"Їх всього близько десятка": що втратили росіяни разом з РЛС "Небо-М"

Сили оборони завдали удару по російській радіолокаційній станції "Небо-М" за допомогою балістичних ракет ATACMS. Про час та місце влучання наразі не відомо, це приховують з певних причин.

Установка доволі цінна, таких у Росії залишилося близько 10 одиниць. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що Україна створює "повітряний коридор".

Радимо прочитати Через місяць окупанти зупиняться: розмова з полковником запасу про бої на Сході

Що втратили росіяни разом із "Небо-М"

За словами льотчика-інструктора, Україна намагається завоювати перевагу в повітряному просторі. Механізми завоювання різні. Один із них – знищення радіолокаційних станції, таких як "Небо-М". По них важливо бити, аби російські оперативні штаби та пункти не змогли працювати з інформацією, яку передає вищезазначена установка.

РЛС допомагала росіянам доволі точно виявляти аеродинамічні та балістичні об'єкти на середніх та великих висотах у радіусі кількох сотень кілометрів. Водночас тепер знищення "Небо-М" дозволить Україні ефективно використовувати ракети Storm Shadow та SCALP.

У росіян залишилося лише 10 робочих систем цього типу, вони розташовані по всій території Росії. Вартість такої РЛС становить більш як 100 мільйонів доларів. Переважна частина компонентів привезена з іноземних країн.

У "Небо-М" немає зенітно-ракетного комплексу. Це локатор, який дуже далеко бачить. Їх мало, і вони дійсно розкидані по всій Росії на 10 тисяч кілометрів, щоб фіксувати цілі на певній відстані. Вони бачать об'єкти, які летять на низьких висотах та пологих траєкторіях. Це "очі". Дані передаються в Генштаб, аби там вирішили – хто збиватиме ціль, яка вона, куди йде і як краще її ліквідувати,

– розповів Роман Світан.

Генштаб може не повідомляти про напрямок та час знищення "Небо-М" через те, що залучили до операції багато механізмів, які допомогли відстежити положення радіолокаційної станції. Інформація подається лише в закритому доступі, аби противник не зміг з огляду на певні ознаки визначити джерела, які надають дані.

Цікаво! Це третій відомий факт ураження Силами оборони комплексів "Небо-М". До цього подібний успіх ЗСУ мали у 2022 році на Півдні та зовсім нещодавно – 28 травня 2024 року на аеродромі тимчасово окупованого Луганська.