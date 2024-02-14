Серйозне знищення: які перспективи має флот Росії після потоплення "Цезаря Кунікова"

Українські військові й розвідники 14 лютого затопили ще один великий десантний корабель Росії – "Цезар Куніков". З такою динамікою країна-агресорка незабаром може позбутися всього чорноморського флоту.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, коментуючи яскравий подарунок українцям на День Валентина. За його словами, одну половину флоту може знищити ГУР, а іншу – СБУ.

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"Тому в росіян є така перспектива цього року – нарешті позбутись великої проблеми з тим, куди подіти чорноморський флот після звільнення Криму", – зазначив Світан.

Щоб убезпечити свої кораблі від українських атак, окупанти ще восени перегнали їх у Новоросійськ, але весь чорноморський флот туди не поміщається. Якщо його затопити, то в принципі ця проблема щезне.

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Натепер росіяни використовують великі десантні кораблі як "морські мости". Один ВДК може взяти приблизно 500 тонн вантажу.

Тому це серйозне знищення. Наше ГУР виконує серйозне завдання щодо мостів у Крим. "Морський міст" – це ВДК, "повітряний міст" – це Іл-76, які ГУР палить ще й на російській території. Сухопутний коридор поки що можемо діставати лише ракетами,

– констатував Світан.

На думку військового експерта, доля й Кримського мосту вже вирішена.

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